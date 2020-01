Riva Destra si batte per le infrastrutture del territorio crotonese

Crotone,

mercoledì 08 Gennaio 2020.

Riva Destra, il Movimento Nazionale federato a Fratelli d’Italia, non sta a guardare e si fa parte attiva nell’affrontare uno dei più gravi problemi che affligge la Città di Crotone e la Provincia: La mancanza di infrastrutture adeguate.

E’ questo il motivo di un convegno, che si terrà a Crotone, giorno 11 gennaio 2020, alle17.00, presso la sala riunioni Santa Critelli in via Botteghelle, 17, che con il titolo “Più infrastrutture a Crotone..più sviluppo per la Calabria” intende richiamare l’attenzione sulla carenza di vie di comunicazione e trasporto che da troppi anni causa il blocco della Città e della Provincia sia economicamente, per tutta una serie di ostacoli che subiscono gli imprenditori locali a cui si aggiunge l’enorme difficoltà a creare nuove imprese e quindi nuovi posti di lavoro, oltre che alla complessità di spostamenti per motivi sanitari o ancora gli impedimenti che si hanno nel raggiungere la nostra terra.

Riva Destra ha inteso mettere sotto la lente di ingrandimento tali ostacoli chiamando a relazionare, successivamente ai saluti di Fabio Schiuma, Segretario Nazionale Riva Destra, di Francesco Stinà , Segretario Regionale Riva Destra e di Giovanni Iaconis, Segretario Provinciale Riva Destra Crotone che introduce e modera, autorevoli rappresentanti locali di associazioni per relazionare sulle criticità delle strade, dell’aeroporto, del porto e della ferrovia nelle persone di Fabio Pisciuneri (viabilità stradale), Loredana Calvo (Aeroporto), Marco Tricoli (Porto) e Anna Cantafora (viabilità ferroviaria), cui seguiranno l’intervento di Marco Foti, Responsabile Trasporti Dipartimento FdI Calabria e le conclusioni dell’On. Marco Silvestroni, componente della Commissione Trasporti della Camera, e dell’On. Wanda Ferro, Commissario Regionale Fdi.







