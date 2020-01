Venerdì 17 gennaio Astronao atterrerà al Liceo Classico Diodato Borrelli di Santa Severina

Evento, organizzato in partnership con l’Associazione Culturale OPUS LAB – Scienza&Didattica

Santa Severina,

mercoledì 08 Gennaio 2020.

Venerdì 17 gennaio Astronao atterrerà al Liceo Classico Diodato Borrelli di Santa Severina. Questo evento, organizzato in partnership con l’Associazione Culturale OPUS LAB – Scienza&Didattica, rientra nelle attività del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-602 RoboCod il cui esperto esterno è il dott. Francesco Bevacqua coadiuvato dal tutor interno alla scuola, il prof. Antonio de Rito. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti a diverse attività di carattere scientifico con particolare attenzione alla robotica. Verrà proposto ai visitatori uno spettacolo organizzato all’interno del Planetario Digitale della Associazione Opus Lab. Durante lo spettacolo, i ragazzi avranno una guida scientifica d’eccezione: Astronao che li accompagnerà sotto la cupola del Planetario gonfiabile. Al centro della cupola è posizionato il Sistema di proiezione e il computer di controllo. Nao è un robot programmabile open source, alto 58 centimetri considerato in questo momento il robot umanoide più evoluto disponibile in commercio, capace di parlare in italiano. Nao è al centro anche di una sfida internazionale, la Nao Challenge, un contest che in Italia è co-organizzato dalla Scuola di Robotica e dalla Fondazione Golinelli. Sarà possibile partecipare all’evento a partire dal 17 gennaio in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico, il planetario sarà aperto agli studenti delle scuole medie anche in altre date e con le modalità che verranno comunicate in seguito.







