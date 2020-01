Elezioni regionali 2020: Sergio Torromino apre la conferenza stampa questa mattina

Sergio Torromino, candidato alle prossime elezioni del consiglio regionale

La Redazione

Crotone,

giovedì 09 Gennaio 2020.

“Io

sono il Cambiamento!” Con queste parole l’imprenditore crotonese Sergio

Torromino, ha aperto la conferenza stampa tenutasi questa mattina

alle ore 10:45 presso i locali di “Joseph”.

“Più che una conferenza stampa- ha subito esordito così il candidato alle

prossime elezioni del consiglio regionale Sergio Torromino – “il mio è

stato un invito alla stampa per poter brindare insieme al nuovo anno, e

augurarci che sia l’anno giusto perchè Crotone avvii il Cambiamento”.

Nella sua visione politica infatti, la parola chiave è rappresentata proprio da

questo termine, in quanto ha deciso di candidarsi per risollevare lo status

della città che da tempo vive in una situazione di crisi, dovuta allo sfascio

delle amministrazioni precedenti e alla totale assenza di infrastrutture,

trasporti, industrie, turismo.

E’ infatti questo il primo passo che Sergio Torromino vorrebbe compiere:

cercare di risollevare le sorti della nostra città dimenticata da tempo anche

in ambito provinciale, proponendosi come portavoce dei cittadini mai

rappresentati da un candidato locale.

Nell’occasione, ha comunicato ai presenti che giorno 16/01/2020 sarà ospite

nella città pitagorica la Candidata alla carica di Presidente Jole

Santelli.

Prima del rinfresco, Sergio Torromino ha tenuto a sottolineare che la sua

candidatura è stata dettata soprattutto dal profondo e viscerale amore per il

territorio, che conosce bene in quanto imprenditore da anni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA