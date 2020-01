Grande successo per la Prima edizione della Manifestazione “Arriva la Befana nel Borgo” di Melissa

L’evento promosso dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Melissa Cultura e svoltosi lo scorso 6 Gennaio, nel Centro Storico di Melissa

Melissa,

giovedì 09 Gennaio 2020.

Un pomeriggio segnato da condizioni climatiche non favorevolisssime, per il forte vento di tramontana, ma che ha attirato molti visitatori nel borgo Melissese, trasformato per l’ occorrenza in un vero e proprio percorso del gusto e della cultura. Aperte infatti alcune Grotte rupestri, molto suggestive, nelle quali erano allestite rispettivamente: mostra di Conchiglie, Presepe artiginale e soprattutto la preparazione di prodotti tipici locali, dal grano con vino cotto, alle bruschette con bomba calabrese, le tradizionali ed immancabili crespelle. Tanti sapori e profumi dunque, pur se i momenti clou sono stati l’ arrivo della Befana, che ha distribuito doni ai più piccini e la rievocazione della uscita della Strega dalla Grotta, per rispolverare la leggenda che narra la presenze delle streghe di Benevento proprio nelle Grotte rupestri Melissesi. Molto bella ed apprezzata con tante foto scattate la “streghetta” e mascotte della serata Annachiara Caputo, a prova che la festa della Befana e’ a dimensione dei bambini. Altro momento importante della serata, la premiazione del Concorso: “il Presepe a casa mia, promosso sempre dalla Pro Loco”, che ha visto partecipare 18 famiglie del luogo, con i loro bellissimi Presepi. La Premiazione fatta dalla Presidente Maria Francesca Spataro, coadiuvata dalla vice, Giusy Zinzi e dalla Segretaria Angela Bevilacqua, ha fatto registrare anche la presenza delle Suore, che hanno anche ricordato nel loro breve saluto, il valore simbolico del Presepe per ogni cristiano. Il premio di Presepe dell’ anno e’ stato conferito alla Famiglia Francesco e Anna Amodeo, il premio Creativita’, invece al Signor Sergio Cupolillo ed il premio originalita’, alla Signora Palazzo Caterina. Un bel pomeriggio dunque, trascorso in allegria e spensieratezza dove tutti i soci della Pro Loco si sono impegnati per rendere unico e speciale. Terminato il periodo Natalizio affermano gli stessi organizzatori, si sta già lavorando ad altre importanti iniziative di valorizzazione del Centro Storico. Nei prossimi giorni infatti annunciamo che un importante emittente televisiva, realizzerà uno speciale servizio, dedicato proprio alla mostra delle Conchiglie allestita nelle Grotte rupestri, a riprova chiosa la giovane Presidente Spataro, che le iniziative innovative suscitano interesse e quella della mostra in grotta lo e’ a pieno titolo.







