Cirò Marina: Doria di Libertà e Diritti interviene sul lavoro della Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

CirĆ² Marina: Doria di LibertĆ e Diritti interviene sul lavoro della Commissione Straordinaria del Comune di CirĆ² Marina

La nota di Andrea Doria del movimento LibertĆ e Diritti

La Redazione

CirĆ² Marina,

sabato 11 Gennaio 2020.

Con tanta amarezza e malinconia che ieri in data 11 gennaio 2020 ci assumiamo la responsabilitĆ di riassumere molto schematicamente e in maniera celere il percorso e la gira amministrativa che la commissione straordinaria del Comune di CirĆ² Marina ha condotto fino ad oggi. Ricordando a voi tutti che il nostro movimento LIBERTAā€™ E DIRITTI in data 05 febbraio 2018 ( protocollo NĀ° 2703), era stata presentata allā€™ora commissione straordinaria presieduta dal Dottore Giuseppe GUALTIERI, (giĆ PREFETTO DI VIBO VALENTIA), unā€™analisi delle diverse problematiche che affliggevano la nostra cittadina, strutturata in sei punti di seguito elencati :

ā€¢ Pagamento delle commissioni elettorali delle amministrative 2016 primo e secondo turno.

ā€¢ Problemi inerenti alla viabilitĆ e alle condizioni del manto stradale in due zone in particolare, zona Brisi e via Tommaso Campanella.

ā€¢ Ancora in materia di viabilitĆ abbiamo chiesto lā€™installazione di dossi artificiali in varie vie principali della cittĆ .

ā€¢ Abbiamo suggerito lā€™ammodernamento dei marciapiedi delle vie principali, e il rifacimento veloce in prossimitĆ ā€œ Turriazzoā€.

ā€¢ Ci siamo preoccupati della mancanza di cestini per piccoli rifiuti nelle vie principali della cittĆ .

ā€¢ Abbiamo concluso richiedendo di organizzare eventi nelle festivitĆ , ma soprattutto una programmazione estiva 2018 ben incardinata.

Molti di questi punti sono stati portati a compimento dallā€™allora capo della commissione; alcuni grazie al proprio merito amministrativo, ed altri grazie alla collaborazione spontanea di alcune associazioni del territorio ai quali oggi vĆ tutta la nostra riconoscenza. Vi e stato successivamente un cambio di commissione, al quale vi era stato segnalato in vie verbali attraverso dei colloqui svolti dalla mia persona e in alcune occasioni accompagnati da imprenditori di aziende, presidenti o responsabili di societĆ sportive, e liberi cittadini i quali lamentavano e segnalavano la mancata riapertura della piscina comunale, la mancata ristrutturazione in data odierna dei campi da tennis, la mancata messa in sicurezza e ripristino di alcune strade principali, fondamentali poichĆ© vitali per il raggiungimento di alcune strutture ricettive, come ad esempio il noto residence ā€œ il Gabbianoā€ o lā€™hotel ā€œMiramareā€, da non dimenticare che sul tratto lungomare nord ĆØ ancora esistente il ā€œdepuratore comunaleā€ che doveva essere spostato e ricordiamo ancora una volta che diviene pericoloso per tutti gli appassionati della CirĆ² Marina calcistica che si trova a disputare ancora oggi i propri eventi a porte chiuse quando il problema sarebbe di facile risoluzione. Pensiamo ancora ad esempio che coloro che dovrebbero rappresentare lo stato oggi non lo stanno facendo degnamente, poichĆ© cosi facendo demandano responsabilitĆ importanti alla prossima amministrazione che verrĆ scelte importanti e obbligate perchĆ© giustificate da richieste da parte del ministero degli interni come alcune strutture balneari poste oggi sotto sequestro e gravosi del vincolo di demolizione coatta, senza voler pensare al gravoso compito che chi governerĆ lā€™ente comunale la lotta allā€™evasione tributaria obbligata dal fatto chĆ© il suddetto ente viaggia verso il terzo dissesto finanziario, riassumendo il tutto lā€™operato dello stato sul territorio ad oggi sembra solo quello di rimandare le decisioni importanti scaricando ogni responsabilitĆ amministrativa su chi arriverĆ dopo la commissione straordinaria che aveva il compito di ripristinare regole e di tracciare una linea guida e di gestione innovativa, ad oggi purtroppo non sono state riscontrate anzi aggiungerei tardano sempre piĆ¹ ad arrivare e pure siamo agli sgoccioli di questo biennio amministrativo e o nel prossimo aprile o nel prossimo maggio ci troveremo disputare le amministrative che porteranno con sĆ© le annose e dannose problematiche che affliggono la nostra cittadina da ormai un quarantennio vi lasciamo riflettere con una frase celebre del gatto pardo di Lampedusa ā€œ affinchĆ© tutto resti comā€™ĆØ necessitĆ che tutto cambiā€, e qui sembra che lo stato non voglia cambiare proprio nulla. Noi staremo sempre dalla parte della gente per bene di CirĆ² Marina che paga le tasse e a quelli che oggi si vedono in difficoltĆ da una politica completamente sballata da una riscossione di tributi cercando di dare riposte concrete ma soprattutto dare una corretta analisi degli avvenimenti per garantire piĆ¹ giustizia sociale per un progetto che veda piĆ¹ libertĆ piĆ¹ diritti e meno chiacchiere .







© RIPRODUZIONE RISERVATA