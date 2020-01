Successo per le manifestazioni natalizie a San Giovanni in Fiore

La nota dell’assessore allo spettacolo ed al turismo, Leonardo Straface

San Giovanni in Fiore,

sabato 11 Gennaio 2020.

“Nella valorizzazione delle nostre tradizioni risiede il successo

delle manifestazioni natalizie a San Giovani in Fiore che, non solo

hanno registrato una grande partecipazione da parte della comunitĂ

florense, ma sono riuscite anche ad attrarre visitatori provenienti

dall’intero hinterland sangiovannese”.

Lo afferma l’assessore allo spettacolo ed al turismo, Leonardo

Straface, facendo un bilancio degli eventi che sono stati organizzati

nella cittĂ di Gioacchino in occasione delle festivitĂ natalizie.

“Nonostante il tempo veramente inclemente – prosegue Straface – che

ci ha costretto a modificare in corsa il programma che avevamo pensato

ed organizzato, siamo comunque riusciti ad offrire ai nostri

concittadini serate e spettacoli unici ed emozionanti, diffondendo l’

immagine positiva e bella di San Giovanni in Fiore, che è una cittĂ

accogliente, dinamica, colta e che sa stare al passo con i tempi. Con

Faille e la notte delle Focere, in particolare, abbiamo ricreato

un’atmosfera unica e magica che i sangiovannesi, ed in particolare i

nostri ragazzi, hanno vissuto appieno e con forte spirito emotivo. Due

manifestazioni queste ultime, organizzate dalla Pro Loco di San

Giovanni in Fiore che ringrazio di vero cuore, perchè hanno lavorato con

passione ed altruismo, accogliendo ed aggregando intorno ai preparativi

delle serate tantissimi giovani ai quali, in futuro, sarĂ affidato il

testimone di portare avanti e far conoscere quello che è stato il nostro

passato”.

“In questo contesto – conclude l’assessore Straface – è risultata

veramente esaltante ed entusiasmante l’ottava edizione del “Presepe

Vivente” a cura del gruppo cristiano-cattolico gli “Amici del Presepe”,

allestito nel centro storico florense. Una manifestazione carica di

emozioni e ricca di pathos, ideata da una nostra cara concittadina, Anna

Pannucci, scomparsa prematuramente alcuni anni fa, che ha riscosso

grande successo per lo scenario, complessivamente di grande valore

storico, che è stato ricreato, per il quale sono stati curati i più

piccoli particolari, ma anche e soprattutto per l’abnegazione e

l’afflato di cui sono portatori gli “Amici del Prese” a cui va il mio

plauso più sentito ed affettuoso”.







