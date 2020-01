Elezioni regionale 2020: presentata ufficialmente giovedì 9 gennaio, la candidata crotonese di Casa delle libertà Vanessa Taverna

L’incontro, promosso dall’onorevole Claudio Parente, coordinatore della lista e capogruppo uscente di Forza Italia alla Regione

domenica 12 Gennaio 2020.

L’incontro, promosso dall’onorevole Claudio Parente, coordinatore della lista e capogruppo uscente di Forza Italia alla Regione, si è svolto nella sede regionale del partito a Catanzaro, alla presenza della candidata a governatore della Regione sostenuta dalla coalizione di centrodestra, Jole Santelli.

Insieme agli altri candidati della lista, Vanessa Taverna è stata presentata alla stampa da Parente e Santelli, data favorita dai sondaggi sulle elezioni regionali del 26 gennaio, che sui suoi candidati ha precisato: “Con noi non ci sono transfughi, ma persone che per strada hanno abbandonato un’esperienza in cui avevano creduto e in cui non credevano più”.

Un gruppo di candidati che, secondo Parente, “rappresentano un mix di esperienza e professionalità per fare una lista ancora più forte e competitiva”, della quale fa parte Vanessa Taverna, la quale incontrerà la stampa crotonese per illustrare il suo programma politico lunedì 13 alle ore 11 nella sua sede elettorale, in via Panella 200.







