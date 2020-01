Sono in corso i lavori sulla strada interpoderale Fego-Basalisco nel Comune di CirÃ² Marina

Sono in corso i lavori sulla strada interpoderale Fego-Basalisco nel Comune di CirĂ² Marina

I lavori sono finanziati dalla Regione Calabria per un importo di circa 233.000 euro

La Redazione

CirĂ² Marina,

domenica 12 Gennaio 2020.

In questo momento -ci riferisce il dirigente tecnico Ing. Iacovino- stiamo rifacendo il cassonetto stradale nei punti del percorso stradale, oggetto di intervento in cui la presenza di argilla, e quindi di un sottofondo con scarse proprietà meccaniche, non consentirebbe di realizzare a regola d’arte la nuova prevista pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Il Direttore dei lavori -continua Iacovino- è tenuto ad inviarmi quotidianamente, un report fotografico che dimostri la profondità dello scavo raggiunto, per la realizzazione del cassonetto stradale e sopratutto se i materiali utilizzati per la sua realizzazione siano conformi a quelli previsti nel capitolato.







