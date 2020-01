Amministrative CirÃ² Marina: Dell’Aquila invita tutti all’Alikia

Amministrative Cirò Marina: Dell’Aquila invita tutti all’Alikia

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 13 Gennaio 2020.

Nella giornata di ieri Giuseppe Dell’Aquila, tramite la sua pagina Facebook, ha comunicato che il 15 febbraio terrà una manifestazione presso il Teatro Alikia dove verrà presentato il progetto a cui ormai lavora da tempo. Ricordiamo che il Partito Democratico già nella scorsa estate ha annunciato la candidatura di Dell’Aquila e da allora si lavora incessantemente al progetto civico, così come spesso ricordato, per le prossime amministrative di Aprile – Maggio. Nel suo post ieri Dell’Aquila ha invitato tutti a partecipare alla manifestazione di presentazione. Annunciando che si parlerà di Futuro, di problemi reali e di come risolverli. Annunciando però, altresì, che farà emergere alcune verità che chiariranno cose importanti.







