“Il giallo della Lince” venerdì 17 gennaio a palazzo porti Cirò Marina

Il libro di Mario Guadagnolo, per ricostruire la vicenda storica per narrare del mistero che circonda prima l’incagliamento e poi l’affondamento della Lince

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 14 Gennaio 2020.

“Il giallo della Lince” scritto da Mario Guadagnolo sarà presentato venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 a palazzo porti Cirò Marina, un libro per raccontare la storia della torpediniera “Lince” che nel 1943 si incagliò nei pressi di Punta Alice. Un libro non solo per ricostruire la vicenda

storica per narrare del mistero che circonda prima l’incagliamento e poi l’affondamento della Lince.

L’incontro e presentazione del libro sarà coordinato dal dott. Demo Bernardo, interverranno il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila, i commissari straordinari del Comune di Cirò Marina, l’assessore regionale on. Mariateresa Fragomeni, il sindaco di Cirò Francesco Paletta, il direttore editoriale della casa editrice Scorpione Piero Massafra, lo storico Giulio Grilletta, l’ammiraglio dott. Onofrio Lattarulo, lo scrittore Cataldo Amoruso, daranno inoltre il loro contributo con testimonianza Vittorio Papaianni e Antonio Trifirò.







