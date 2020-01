L’Hair Stylist Anna Pirito protagonista al Mr Hair Artist Awards, Campionato Nazionale Acconciatori

Continuano i successi e le soddisfazioni per l’artista cirotana, prescelta dal suo coach Mr Luigi Serrore

La Redazione

Paestum (SA),

martedì 14 Gennaio 2020.

Continuano i successi e le soddisfazioni per l’artista cirotana, prescelta dal suo coach Mr Luigi Serrore nonchè organizzatore dell’evento, come Presidente di Giuria “Categoria Sposa” e Giudice di Gara nella “Categoria Rosa Sposa”, al Campionato Nazionale Acconciatori “Mr Hair Artist Awards” tenutosi all’Ariston di Paestum il 12 e 13 Gennaio 2020. Anna insieme ai suoi colleghi della Nazionale ed a vari artisti internazionali, tra cui G. Kot, ha giudicato i vari partecipanti intervenuti da tutta italia. A lei l’onore della premiazione dei vincitori. Clamore ha suscitato la sua opera d’arte esposta al Museo Nazionale dell’Acconciatura, un quadro con un’acconciatura tridimensionale con cui Anna ha esposto il suo estro e la sua passione. Nuovi traguardi e nuove sedi attendono l’artista cirotana a cominciare dal prossimo Campionato Mondiale che si terrĂ in Russia nel novembre 2020. Â







© RIPRODUZIONE RISERVATA