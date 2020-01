Crotone Pulita su gestione del ciclo dei rifiuti: A Crotone quasi tutta la Calabria continua ad abbancare nella discarica di Columbra

La nota del Comitato Crotone Pulita

La Redazione

Crotone,

mercoledì 15 Gennaio 2020.

Ad inizio anno in piĂą province calabresi si paventava un disastro

imminente legato alle difficoltĂ di gestione del ciclo dei rifiuti. Tra

debiti da saldare, contratti non rinnovati con le societĂ di raccolta,

impianti di smaltimento al collasso e rifiuti per le strade, la

situazione ambientale ed igienico sanitaria si è palesata in tutta la

sua gravitĂ .

Oggi, però, quasi tutti sembrano aver trovato delle soluzioni.

In

provincia di Cosenza, nell’ultima riunione dell’ATO, pare si siano

trovati i modi per scongiurare l’emergenza anche valutando tutte le

soluzioni praticabili per consentire di conferire gli scarti nelle

discariche pubbliche (o private al servizio del sistema pubblico) sino

al rispristino delle condizioni ordinarie.

In provincia di

Catanzaro l’ATO è al lavoro per risolvere i problemi connessi agli

impianti di Alli e di S. Pietro Lametino in modo da arrivare a breve al

“normale” funzionamento del sistema di raccolta con tariffe invariate

per i Comuni. In via di formazione anche il piano d’ambito che l’ATO sta

redigendo con la collaborazione esterna dei tecnici del CONAI e che

prevede il fondamentale coinvolgimento degli enti locali.

In

provincia di Vibo Valentia L’ATO ha ottenuto il 29 dicembre scorso la

proroga del servizio di raccolta umido (anche se con tariffe piĂą che

raddoppiate) ed ha avviato dei colloqui con Alli per la raccolta

dell’indifferenziata.

A Crotone, intanto, quasi tutta la Calabria

continua ad abbancare nella discarica di Columbra i propri rifiuti.

L’ultima novità riguarda lo stoccaggio sul molo commerciale di ecoballe

destinate agli inceneritori dei Paesi dell’est con trasferimenti curati

da una societĂ crotonese.

L’ennesimo inaccettabile schiaffo per la nostra comunità il cui destino pare legato esclusivamente alla dimensione dei rifiuti.

E l'ATO? Quanto ancora dovremo aspettare prima di affrontare seriamente i problemi del nostro territorio?







