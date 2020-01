Crucoli, raccolta rifiuti riaffidata ad una ditta esterna

Affidato il servizio per almeno tre mesi

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 15 Gennaio 2020.

Il comune di Crucoli, dopo meno di tre mesi, torna ad affidare la raccolta dei rifiuti (stavolta inclusi i materiali differenziati) ad una ditta esterna ed al tempo stesso decide di utilizzare il proprio personale, prima impegnato proprio nel servizio di raccolta, alla pulizia delle strade urbane ed alla cura del verde pubblico.

Con determina nr. 7 dell’Area

Tributi e servizi vari al cittadino, a firma del dirigente Salvatore Flotta e

del Responsabile del procedimento, Giuseppe Amantea, il 13 gennaio scorso è

stato infatti affidato alla ditta E.W.&T. S.r.l. ECO WORKS & TRANS con

sede in Santa Severina (KR) il servizio di “Raccolta porta a porta, svuotamento

cestini e trasporto rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento” del

Comune di Crucoli e per un periodo di

mesi 3, salvo proroga, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna.

L’importo impegnato, per come

previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, è di € 33.600,00 oltre Iva al 10%,

pari a € 3.360,00, per un totale complessivo di € 36.960.

La ditta affidataria è la stessa

che ha svolto il medesimo servizio nei tre mesi estivi, con non poche

difficoltà , vista l’approssimarsi della stagione turistica, e in alcuni casi

suscitando lamentele da parte di cittadinanza e villeggianti.

Stavolta la speranza è che tutto

fili in maniera migliore (fermo restando il necessario periodo iniziale di

organizzazione del servizio), anche perché, come reso noto sulla pagina

ufficiale del Comune, riprende la raccolta dell’indifferenziata pure di giovedì

(oltre a martedì e sabato), sospesa nei mesi scorsi proprio per mancanza di

personale addetto.

Personale che giĂ nella mattinata

di martedì ha iniziato il taglio delle erbacce e la pulizia delle aiuole lungo

il tratto cittadino della statale 106 e così sarà utilizzato nei prossimi mesi

per la cura del verde pubblico cittadino.







