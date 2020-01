Il Coisp di Crotone in piazza a Catanzaro sabato 18 Gennaio alla manifestazione a sostegno di Gratteri

Il segretario generale provinciale Antonio Commisso

La Redazione

Crotone,

mercoledì 15 Gennaio 2020.

E’ per noi fortemente doveroso far sentire la nostra vicinanza e solidarietà al Pool di magistrati guidati dal procuratore Nicola Gratteri per l’immensa e coraggiosa attività quotidiana che svolgono a contrasto delle organizzazioni criminali operanti in un territorio difficile come quello calabrese, per liberarlo dal male che lo penalizza, soffoca e cerca di sottometterlo ogni giorno di più.

Esordisce così Antonio Commisso, segretario provinciale generale del Coisp di Crotone, il Coordinamento per l’indipendenza Sindacale delle forze di Polizia.

I cittadini calabresi vedono una speranza in più il loro futuro – continua il sindacalista – grazie alla dimostrazione di efficienza e contrasto alla malavita organizzata, con le innumerevoli operazioni portate a termine negli ultimi anni e specialmente dopo l’ultima operazione contro la ndrangheta portata a termine dal procuratore Nicola Gratteri.

Condividiamo la partecipazione – dice ancora Commisso a nome di tutti i poliziotti che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita e la loro incolumità .

E’ dovere dei calabresi onesti e cioè della maggioranza della popolazione, schierarsi senza se e senza ma dalla parte delle istituzioni rappresentate da servitori che ne incarnano i valori.

Pertanto – conclude il segretario pitagorico del Coisp – condividendo l’organizzazione spontanea nata a sostegno di Gratteri, il Coisp di Crotone sarà presente a sostegno della voglia di legalità di tutti i cittadini calabresi e di uno dei migliori magistrati d’Italia.







