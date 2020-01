Ivan Crisopulli il giovane parrucchiere di Strongoli selezionato per la finalissima del Mr Hair Artist Awards, Campionato Nazionale Acconciatori

La finalissima del Mr Hair Artist Awards, Campionato Nazionale Acconciatori tenuta a paestum il 12 e il 13 gennaio 2020

Strongoli (KR),

mercoledì 15 Gennaio 2020.

Ivan Crisopulli il giovane parrucchiere strongolese, partecipa alla prima competizione nazionale, Mr Hair Artist Awards, la gara e articolata in 10 categorie.

Dopo aver partecipato al contest “acconciatura sposa”, viene selezionato per la finalissima che si è tenuta a paestum il 12 e il 13 gennaio 2020, ha partecipato nelle due categorie messe in garagara:

1 categoria: balayage

2 categoria: acconciatura sposa

I lavori sono stati commentati e apprezzati dai giudici della nazionale italiana acconciatori, insieme al presidente Luigi Serrone e con la partecipazione di vari ospiti, tra i quali Georgiy Kot, l’hair stylist più famoso in tutto il Mondo per le sue sculture di acconciatura.

Il suo salone si trova a Strongoli sul corso biagio Miraglia 74, sarà a vostra completa disposizione per realizzare un’acconciatura elegante, che saprà valorizzare la vostra figura, mettendo in risalto i vostri punti forti esaltando al meglio la vostra bellezza Naturale, con le varie tecniche acquisite nei vari corsi di cui l’ultimo master class è stato effettuato in questi due giorni con Georgiy Kot.







