Arrivano a Crotone i “giornalisti d’azione” nel laboratorio del Liceo scientifico Filolao

Anno nuovo laboratori nuovi per l’associazione ‘Giornalisti d’azione’

La Redazione

Crotone,

giovedĂŹ 16 Gennaio 2020.

Anno nuovo laboratori nuovi per l’associazione ‘Giornalisti d’azione’ che dopo aver portato in diverse scuole calabresi e all’UniversitĂ della Calabria questi progetti, che rientrano nella modalitĂ dell’alternanza scuola-lavoro, arrivano a Crotone con una convenzione firmata insieme al Liceo scientifico Filolao grazie all’impegno del corpo docenti e del dirigente scolastico Giovanni Aiello.Â

Il primo di questi incontri si svolgerà sabato 18 nella mattinata presso la sede del liceo e vedrà impegnati oltre al presidente dell’associazione Mario Tursi Prato, i giornalisti Alessandro Noce e Tiziana Selvaggi. Per i suoi laboratori, inoltre, ‘Giornalisti d’azione’ cerca di avvalersi della professionalità e della collaborazione di diverse strutture editoriali.

A Crotone i ragazzi potranno usufruire della cortese disponibilitĂ di Giuseppe Pipita direttore de ‘Il Crotonese’ per poter guardare dal di dentro una redazione e il mestiere di giornalista.Â







