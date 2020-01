Coldiretti: due aziende under 35 calabresi domani venerdì 17 gennaio a Roma alla finale nazionale del premio Oscar Green

Parteciperanno alla finale nazionale due aziende di Giovani Calabresi che avevano vinto nelle rispettive categorie,” Fare Rete” e “Creatività ”

Catanzaro,

giovedì 16 Gennaio 2020.

I premiati all’Oscar Green 2019 a Lorica

L’appuntamento è domani venerdì 17gennaio dalle ore 9,00 in via XXIV

Maggio 43 al Centro Congressi Rospigliosi a Roma dove giungeranno

centinaia di imprenditori under 35 da tutte le regioni d’Italia.

Parteciperanno alla finale

nazionale due aziende di Giovani Calabresi che avevano vinto nelle

rispettive categorie,” Fare Rete” e “Creatività ” la finale regionale che

si era svolta in estate nella splendida cornice del lago Arvo, a

Lorica. La prima azienda di giovani calabresi che

è approdata alla finale nazionale è quella del giovanissimo Pietro Orlando di Bova Marina (RC)

che ha realizzato il “Gioiello del Pastore”, che ha lo scopo di

difendere il gregge dai lupi e che contribuisce anche alla difesa del

lupo stesso,

quale specie protetta. L’attacco dei lupi, infatti, mette in grave

difficoltĂ i pastori causando molto spesso una perdita di capi di

bestiame. E’ un collare lungo circa 60 cm, con un pezzo di cuoio

(crucili), due piccoli fermi (chiaveddi), e un processore

che emette ultrasuoni ad una frequenza che infastidisce il lupo. La

seconda sarĂ

Flavia Amato di Malìa Lab, di Guardavalle (CZ), un

atelier dove si coniugano artigianalitĂ , design e qualitĂ dei filati.

Abiti da donna‚ Äu-green‚ realizzati con tessuti naturali, derivati da

fibre biologiche e sostenibili quali lana, ginestra,

canapa, ortica, scarti di abete recuperando la cultura tessile

calabrese. Questa – afferma Franco Aceto Presidente di Coldiretti

Calabria – è una testimonianza tangibile dell’eccezionale talento dei

nuovi imprenditori che con coraggio e passione sfidano le

difficoltà e riescono a fare business creandosi il lavoro”. Alla

premiazione ci saranno tra gli altri Teresa Bellanova (Ministro delle Politiche Agricole) e Vincenzo Spadafora (Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport)

assieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini e alla delegata nazionale dei giovani agricoltori Veronica Barbati.

Per l’occasione sarà presentata prima indagine Coldiretti-Ixe’ sulla

“Svolta green delle nuove generazioni” che

fotografa il profondo cambiamento nelle abitudini dei giovani italiani

con un focus dedicato allo storico ritorno alla terra che non avveniva

dalla rivoluzione industriale.







