Furto di generi alimentari in un distributore in una Scuola di Crotone, arrestato dalla Polizia un 45enne

Dispositivi straordinari di controllo del territorio, attuati secondo le direttive del Questore della Provincia di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 16 Gennaio 2020.

I

dispositivi straordinari di controllo del territorio, attuati secondo le

direttive del Questore della Provincia di Crotone, vedono impegnati

numerosi equipaggi della Polizia di Stato, al fine di prevenire i furti

nelle scuole.

Grazie a questi controlli il personale della Squadra Volante ha arrestato in flagranza di reato un 45enne, per Furto aggravato e Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante

il controllo del territorio, infatti, gli operatori notavano il vetro

di una scuola danneggiato e per questo decidevano di comprenderne le

ragioni.

Dopo essere entrati nel perimetro del complesso scolastico, riconoscevano il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, che usciva dall’istituto con una busta in mano.

Questo,

sebbene inizialmente riusciva a scappare agli uomini della Squadra

Volante, veniva bloccato subito dopo da un altro equipaggio giunto in

ausilio.

Terminata la fuga, al 45enne veniva sequestrata una busta con vari generi alimentari, successivamente risultati essere provento di furto del distributore installato all’interno dell’istituto scolastico e per questo arrestato per Furto Aggravato e Resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa della direttissima.







