I.C. Papanice: al plesso Pizzuta mattina di legalità con Pinuccio Fazio

I.C. Papanice: al plesso Pizzuta mattina di legalitĂ con Pinuccio Fazio

Pinuccio Fazio, il papĂ di Michele, vittima di una sparatoria fra clan nel 2001

La Redazione

Papanice (KR),

giovedì 16 Gennaio 2020.

Pinuccio Fazio incontra i bambini di Pizzuta. Presenti Antonio Tata referente Libera provincia di Crotone, Giovanni e Francesca genitori di Dodò Gabriele, Anna Dattoli mamma di Gabriele scomparso da Strongoli anni fa.

Nella mattina del 15 Gennaio al plesso Pizzuta dell’I.C. di

Papanice, sotto la dirigenza della Prof.ssa Cristiana Palmirotta, si è

dato vita ad un incontro commovente e veramente interessante che ha

avuto come tema la LegalitĂ .

A far visita agli alunni, Pinuccio Fazio, il papĂ di Michele, vittima

di una sparatoria fra clan nel 2001. Il ragazzo ucciso quando ne aveva

solo 16, colpito per un errore durante una sparatoria tra i vicoli di

Bari vecchia, stava solo tornando a casa la sera del 12 luglio, quando

si trovĂł al centro di un conflitto a fuoco in largo Amendoni.

Da quel giorno di 19 anni fa però i genitori non hanno mai

smesso di lottare. Il papà Pinuccio Fazio è diventato una delle voci di

Libera e porta la sua testimonianza costantemente ai giovani nelle

scuole com’è accaduto stamane nel plesso di Pizzuta.

Un commovente e toccante racconto, che ha visto i bambini parte attiva. Il benvenuto è stato dato con una coreografia sul brano “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta, poi “Pensieri e Poesie sulla legalitĂ ” scritti dai bambini e una “Lettera al papĂ Pinuccio” intensa ed appassionata che ha commosso i presenti.

Tra di loro ad assistere ed a sostenere il dibattito il referente provinciale di Libera Antonio Tata .

Anna Dattoli, mamma di Gabriele De Tursi vittima di lupara bianca scomparso da Strongoli nel 2013.

Sempre presenti, visibilmente commossi, Giovanni e Francesca, i genitori di Dodö Gabriele.

Tutte le insegnanti e i bambini del Plesso Pizzuta insieme costruiscono

fondamenta forti per dare un presente e futuro nella visione della

legalitĂ volgendo lo sguardo al passato in modo tale che non si ripetano

piĂą tali barbarie.







