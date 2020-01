Sciopero 118 Cariati, Amministrazione chiederà incontro a Cotticelli. Il vicesindaco Scalioti: Stop smantellamento servizi

La dichiarazione del vicesindaco Ines Scalioti

Servizio di 118, se l’incontro fissato per giovedì 16 gennaio al Dipartimento regionale Sanità tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato convenzionate, attualmente in agitazione, il Commissario straordinario Saverio Cotticelli e l’ASP, non dovesse produrre i risultati attesi, l’Amministrazione Comunale assumerà tutte le iniziative di protesta per contrastare, in tutte le sedi, il sistematico e intollerabile smantellamento della sanità locale e territoriale.

È quanto dichiara il vicesindaco Ines Scalioti,

ribadendo la vicinanza e il sostegno del Sindaco e della Giunta a tutti

i volontari che con il loro impegno e la loro professionalitÃ

garantiscono un supporto prezioso e in alcuni casi salvavita in una

situazione che era e resta di gravissima emergenza sanitaria.

Quella

delle mancate garanzie ai volontari di supporto al personale medico e

paramedico del 118 – aggiunge – rappresenta l’ennesima goccia versata in

un vaso traboccato da ormai troppo tempo. Il servizio, tra i pochi

rimasti in piedi, è ciò che rimane del glorioso Cosentino, letteralmente

denudato da prestazioni, risorse e possibilità di assolvere al suo

compito: garantire diritto alla salute non solo per gli utenti di

Cariati ma di tutto l’hinterland.

Il

personale dedicato alle attività d’ausilio del Punto di Primo

Intervento infatti – conclude il Vicesindaco – anche aldilà delle

proprie mansioni diventa spesso punto di riferimento per bisogni di

natura sociale e assistenziale, altrimenti non curati e gestiti da

nessuno. Non possiamo assistere inermi all’ennesimo scippo.







