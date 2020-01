A Cirò Marina apre un nuovo “Centro Ippico”

A CirĆ² Marina apre un nuovo “Centro Ippico”

Nuovo Centro Ippico uno dei piĆ¹ grandi della Calabria, guidato dal giovane cavaliere spagnolo Vincenzo De Leo

La Redazione

CirĆ² Marina,

venerdƬ 17 Gennaio 2020.

Il nuovo Centro Ippico aperto dal giovane cavaliere spagnolo Vincenzo De Leo, molto conosciuto in Italia.

Il nuovo centro ĆØ uno dei piĆ¹ grandi della Calabria ed ĆØ situato a CirĆ² Marina in localitĆ difesa Piana, dove potete immergervi nel verde con fantastiche escursioni a cavallo. “Cerchiamo sempre di crescere” -ci riferisce il cavaliere De Leo- , la scuderia offre diversi servizi tra cui

-Pensione per Cavalli

-Box 5X5 con lettiera in segatura

-Giostra per Cavalli

-Campo Salto Ostacoli

-Campo 20X40 in Sabbia

-Club House

-Selleria

-Lavaggio per Cavalli

-Paddock per pony

-Tondino

-Scuderia coperta e campi dotati di illuminazione

La Pulizia del box ĆØ giornaliera e l’alimentazione viene personalizzata in base all’esigenza del cavallo -continua De Leo-.

-Lezioni di equitazione per bambini e adulti

-Addestramento e rieducazione Cavalli

-Maneggio

-Escursioni a Cavallo

-Videoclip per il tuo giorno piĆ¹ bello a cavallo

Il giovane Cavaliere ĆØ la sua struttura sono conosciuti per la serietĆ e soprattutto la professionalitĆ , potete seguire l’account Facebook “Vincenzo De Leo” dove troverete ogni giorno notizie.

-Conclude De Leo- Tutto da provare, vi aspettiamo con i vostri bambini non ve ne pentirete, per info e iscrizioniĀ riferitevi alla Yeguada De Leo Vincenzo a prezzi strepitosi.







