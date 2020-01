CirÃ² Marina: Iniziate le attivitÃ  di svuotamento delle vasche costituenti la seconda linea del comparto biologico dell’impianto di depurazione

Cirò Marina: Iniziate le attività di svuotamento delle vasche costituenti la seconda linea del comparto biologico dell’impianto di depurazione

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina rende noto che, i lavori sono iniziati il 15 gennaio 2020, e guidati dall’Ing. Ferdinando Iacovino

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 17 Gennaio 2020.

Le attività di pulizia straordinaria consistono, così come già visto durante l’intervento che ha interessato la prima linea, nello svuotamento delle vasche di denitrificazione e di ossidazione al fine di verificare la funzionalità della distribuzione dell’aria posta sul fondo di quest’ultima oltre che nell’effettuare la rimozione dei corpi grossolani, quali sabbie, depositate nel corso degli anni sul fondo delle vasche stesse. -E’ quanto riferisce l’Ing Iacovino dirigente tecnico del Comune- L’attività permetterà di riefficentare la rete di distribuzione dell’aria, evitando sprechi energetici, a prevedere futuri guasti della stessa rete di distribuzione nonché’ a migliorare il processo depurativo delle acque in uscita dall’impianto, grazie all’asportazione delle sabbie depositate sul fondo, che incidono negativamente sull’efficacia del processo depurativo.

-Continua Iacovino- L’intervento in corso sara’ completato tra circa 10 giorni. Naturalmente i materiali grossolani asportati dal fondo delle vasche saranno prelevati e conferiti a smaltimento presso idonei impianti autorizzati allo scopo. L’intervento e’ a totale carico dell’impresa titolare del servizio di gestione del depuratore cittadino: MKE Srl. -Conclude- Nelle scorse settimane, sempre nell’impianto cittadino, e’ stata completato l’intervento di potatura delle specie arboree e delle siepi in esso allocate, disposto dall’Ufficio Tecnico, e che è finalizzato a dare il giusto decoro alle aree di servizio dell’impianto. In data di ieri è stata anche completata la posa in opera di un più efficiente sistema di pompaggio del cloro nella sezione terminale dell’impianto. Tutti questi interventi sono di competenza e quindi a totale carico della Ditta MKE.







© RIPRODUZIONE RISERVATA