Rinvenuto Squalo sulla spiaggia di Punta Alice a CirÃ² Marina

Rinvenuto Squalo sulla spiaggia di Punta Alice a CirĂ² Marina

Un esemplare di Squalo Capopiatto lungo circa 4,10 metri è stato trovato morto sulla spiaggia

CirĂ² Marina,

venerdì 17 Gennaio 2020.

Uno Squalo è stato trovato morto sulla spiaggia di Punta Alice a CirĂ² Marina. E’ accaduto oggi, venerdi 17 gnnaio 2020, nei pressi del lido Baia de Punta. Si tratta di un giovane esemplare di Squalo Capopiatto lungo circa 4,10 metri, presumibilmente deceduto per cause naturali (esternamente non presenta ferite e segni evidenti), e poi trasportato a riva dalla corrente.

Rinvenuto da Catullo Cataldo Mazzone, proprietario del Baia de Punta, subito dopo ha avvisato la nostra redazione, e abbiamo contattato il Comandante Salvatore Cambria della Guardia Costiera, che ha provveduto ad avvisare l’Asp e Polizia municipale, e che il comune provvederĂ il recupero tramite una ditta autorizzata.

Lo squalo capopiatto (Hexanchus griseus), meglio noto come squalo sei branchie, appartiene al genereHexanchus ed è il piĂ¹ grande squalo della famiglia Hexanchidae, in quanto puĂ² raggiungere i 5,4 metri.







