Attestati di Merito in memoria dell’eroe melissese e crotonese “Claudio Crea” alla Norman Academy di Roma

L’attestato è stato consegnato ai suoi familiari: Cav. Uff. Giuseppe Crea, Delegato Provinciale dell’Anioc di Crotone e Vice Delegato Regionale della Calabria; Cav. Gianni Crea, Capo dei Clavigeri dei Musei Vaticani e Don Claudio Pirillo, Cappellano dell’Ospedale di Crotone

La Redazione

Roma,

sabato 18 Gennaio 2020.

Importante evento della “International Norman Academy Inc.” L’inizio del nuovo anno 2020, il giorno 11 gennaio ha visto l’esordio della prima conviviale della “International Norman Academy Inc.” notissima “Non Profit Corporation under the lows of Florida USA” presso la prestigiosa sede della Casa dell’Aviatore in Roma. La sala intitolata a “Francesco Baracca” è stata riempita in ogni ordine di posti da un elevato pubblico interessatissimo all’evento che ha lasciato molte persone in piedi indice questo dell’elevato successo del convegno. Il tavolo della presidenza sotto l’effige dell’eroe aviatore vedeva il Prof. Giulio Tarro, con i maggiorenti prestigiosi della Academia e il Gran Cerimoniere Duca Don Riccardo Giordani e con la coordinatrice indispensabile dott.ssa Paola Zanoni. Il gruppo ha dato inizio alla giornata accademica. Ci sono stati interventi di grande interesse generale: del Prof. Tarro sulla vaccinazione antipolio; del Dott. Luc Colemont sui pericoli del Cancro al Colon e profilassi; della Prof.ssa Vincenza Palmieri, sull’attualissimo problema degli affidamenti dei minori (caso Bibbiano e delle farraginose prassi delle Cooperative). Altri interventi di interesse generale di: Dr. Vincenzo Cortese, Prof. Tito Rizzo, Dott. Guglielmo Frasca, Ing. Francesco Terrone ed un gradito intervento canoro/musicale di Paolo Conte ed Assy. Come non menzionare, pure, il gradevolissimo intervento musicale (Pianoforte e Flauto) dei Maestri Mele e Chiodi; gli applausi in sala hanno sancito l’alto livello di gradimento. La parte corposa della conviviale, come sempre è stata la consegna, da parte dei luminari dell’Accademia, dei Riconoscimenti e Benemerenze Accademiche ai nuovi “Accademici 2020”, ai “Premi Ippocrate/Galeno”, dei riconoscimenti e vari Attestati “Premio Legalità ”, il Dott. Cav, Guglielmo Frasca, Delegato Generale della Sezione Giustizia e LegalitĂ , della Norman Academy, ha consegnato il riconoscimento “Giustizia e Legalità ”; all’Associazione di Soccorso Giannino Caria paracadutisti, al Presidente Dott. Carlo Iezzi e al Caporal Maggiore Pasquale Mele. Dopo i riconoscimenti sono stati, consegnati gli Attestati di Merito dalla Sezione “Giustizia e Legalità ”, da parte dello stesso Presidente Frasca, alla memoria dell’eroe melissese e crotonese “Claudio Crea” che, al momento dell’annuncio del suo nome, tutti i presenti si sono alzati in piedi per un calorosa standing ovation. L’attestato è stato consegnato ai suoi familiari: Cav. Uff. Giuseppe Crea, Delegato Provinciale dell’Anioc di Crotone e Vice Delegato Regionale della Calabria; Cav. Gianni Crea, Capo dei Clavigeri dei Musei Vaticani e Don Claudio Pirillo, Cappellano dell’Ospedale di Crotone. Ha poi proseguito la consegna degli Attestati, con i componenti dell’ANIOC: Comm. Pier Paolo Veroni; Cav. Uff. Nicola Facente; Cav. Franco Raffaele Fabiani; Socio Benemerito Gabriele Persico; Avv. Raimondo Mancini e al giornalista Prof. Ignazio Russo, addetto stampa Anioc Crotone. L’erudito intervento di Padre Don Riccardo Petroni, con il suo Pensiero Spirituale e Santa Benedizione agli intervenuti, ha chiuso la parte della Accademia.







© RIPRODUZIONE RISERVATA