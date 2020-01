Circa 1 milione di euro per nuovo asfalto e arredo urbano nel territorio di Cirò Marina, il Comune approva il progetto definitivo esecutivo

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina con i poteri di giunta comunale, ha approvato con delibera nr. 132 del 03.12.2019

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 20 Gennaio 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina con i poteri di giunta comunale, ha approvato con delibera nr. 132 del 03.12.2019, il Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione degli “interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e installazione di arredi urbani”.

Il progetto per l’importo complessivo pari ad € 988.550,04 è stato redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Iacovino Ferdinando, che prevede l’inizio dei lavori entro fine marzo. L’intervento prevede la fresatura del vecchio asfalto ammalorato e la posa in opera di nuovo conglomerato bituminoso del tipo tappetino. Nei tratti stradali particolarmente critici è previsto la posa in opera di binder e tappetino di usura. L’attenzione sarĂ dedicata ad alcune strade comunali, che da diversi anni sono in precarie condizioni, aggravate dagli eventi calamitosi, migliorandone così la fruibilitĂ e il decoro.

Ecco alcune delle zone interessate: Ingresso paese, Capotrionto, Ceramidio, Stazione, Lungomare nord, alcune traverse del Via Roma e Via Togliatti, Vurghe, Via Scalaretto, Sant’Antonio, Montagnella, Ferraina, tratti di Via Tirone.

Arrivano anche nuovi “dossi”, si tratta di passaggi pedonali rialzati come quelli giĂ esistenti sul lungomare Torrenova. I dossi nuovi saranno posizionati, in Via Togliatti, Lungomare, Via Sottopalazzo e in Via della Repubblica.

Inoltre, sono previsti anche l’installazione di 50 cestini porta rifiuti e 20 panchine e saranno posizionati in Via Roma, Via Togliatti e sul Lungomare.







© RIPRODUZIONE RISERVATA