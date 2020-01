Crotone: diversi proprietari di cani privi del kit per le deiezioni canine, multati dalla Polizia Locale

ntenso controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Crotone

Comunicato della Polizia Municipale

Crotone,

lunedì 20 Gennaio 2020.

In numerose zone del centro e della periferia agenti coordinati dal Comandante Antonio Cogliandro, hanno controllato diversi proprietari che passeggiavano con cani. Quattro persone  sono stati identificate e sanzionate perché prive  del kit per le deiezioni canine.

Un’altra persona¬† √® stata¬†sanzionata perch√© il proprio cane di grossa taglia era privo di museruola. Nelle ore serali nelle vie del centro, al fine di contrastare il fenomeno della prostituzione, personale in abiti civili, ha identificato¬† e sanzionato due donne perch√© trovate in atteggiamenti inequivocabili.¬†

Inoltre, sono stati denunciati all’Autorit√† Giudiziaria due persone perch√© occupavano abusivamente un alloggio di propriet√† comunale .¬†Negli ultimi giorni dai controlli effettuati in materia di polizia stradale¬† sono scaturiti n. 81 verbali per violazione dell codice della strada, di cui n. 52 elevati attraverso lo Street control.La maggior parte dei veicoli sanzionati¬† sostavano¬† nelle intersezioni,sugli attraversamenti pedonali e nei posti riservati ai diversamente abili.¬† ¬† ¬† ¬† ¬†







