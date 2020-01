Altamura vs Pallamano Crotone: 26-21

(risultato pt: 10 – 9)

La Redazione

Altamura (BA),

martedì 21 Gennaio 2020.

ALTAMURA:

Castella, Chironna 1, Cirrotta, Colonna, Cramarossa, Denora 1, Garzon, Lanzolla

4, Lo Capo 2, Loporcaro 5, Paolinelli 9, Popolizio, Sciannanteno, Simone,

Tortorelli 4. All.: Santoro.

PALLAMANO

CROTONE: Caristo 1, Cortese, Gallucci 1, Gentile 1, Gerace, Giaquinta 3, Lo

Guarro, Lucente, Malerba 6, Mariano 5, Nesputo 4, Perri. All.: Cusato.

ARBITRI:

Fato e Guarini

Cambiano

gli avversari, ma non l’andazzo per la Pallamano Crotone che torna da Altamura

con una sconfitta fotocopia di quella della settimana precedente in casa della

Fidel Andria. Punteggio simile e andamento della partita praticamente uguale.

Buon primo tempo con la squadra crotonese che regge bene l’impatto degli

avversari, anzi sembra riuscire a controllare la partita e piazzare da un

momento all’altro un break decisivo per dare una svolta alla gara. Contro un

avversario non impossibile la Pallamano Crotone non si esprime come sa fare,

regge nel primo tempo salvo poi crollare nella seconda frazione di gioco.

Squadra

dai due volti quella rossoblù, veloce, vogliosa e determinata nel primo tempo

che si porta in vantaggio, anche se poi non gestisce, e svogliata indolente e

incapace di reagire quella del secondo tempo. Nell’intervallo la Pallamano

Crotone si rilassa troppo, analizza gli errori commessi nel primo tempo, ma non

li corregge non riesce a trovare il bandolo della matassa. Nel secondo tempo

una volta sul parquet ha subito la partenza forte degli avversari e poi si è

limitata a rincorrere, una rincorsa a perdifiato perché quando si insegue ma

non ci si avvicina, con il passare dei minuti ci si demoralizza si perdono

lucidità e forze. È esattamente quello che è successo in casa dell’Altamura. Gli

avversari hanno giocato la loro onesta partita senza strafare mettendo in campo

una pallamano semplice e lineare senza grosse sbavature, a differenza della

Pallamano Crotone che anche in questa occasione ha sbagliato di tutto, specie

in attacco. Insomma alla fine ha vinto chi ha sbagliato meno.

Sabato

prossimo il campionato osserverà un turno di sosta, molto ben accetta in casa

Crotone perché il tecnico Antonio Cusato avrà così il tempo di correggere gli

aspetti che non hanno funzionato in queste due partite.







