Il karate crotonese inizia lâ€™attivitÃ  del 2020 prendendo parte al 1Â° raduno dellâ€™anno del Centro Tecnico Regionale

Il karate crotonese inizia l’attività del 2020 prendendo parte al 1° raduno dell’anno del Centro Tecnico Regionale

A formare questa prima delegazione gli Atleti dell’Accademia Karate Crotone e della Martial Kroton Ryu

La Redazione

Crotone,

martedì 21 Gennaio 2020.

L’Accademia Karate Crotone e della Martial Kroton Ryu insieme, hanno affrontato questa prima trasferta dell’anno in terra cosentina. Infatti gli Atleti: Giuseppe Franco, Emanuel Lo Iacono, Rocco Petrilli, Vito Campobasso, Angelo Di Giovanni e Salvatore Valente, insieme al Coach Angelo Arditi, hanno raggiunto, domenica 19 gennaio la sede di San Marco Argentano dove, sotto la guida del M° Francesco Bellino, Responsabile del Centro Tecnico Regionale, coadiuvato da Tecnici Collaboratori, si sono svolti gli allenamenti previsti per i convenuti giunti da tutta la Calabria. Presente anche la dirigenza FIJLKAM regionale con il Presidente Gerardo Gemelli, il vice Francesca Bilardi, il Responsabile Squadre Nazionali Universitarie Luciano Dichiera, il Referente Regionale Viola Zangara ed il Commissario Tecnico Enzo Migliarese che hanno fatto un elogio a tutti i partecipanti per i risultati raggiunti nell’anno appena trascorso e posto le basi per il lavoro a venire che si prospetta ricco di impegni agonistici di altissimo livello.







© RIPRODUZIONE RISERVATA