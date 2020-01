Giodi 8 anni, la bambina di Cirò Marina dona i suoi splendidi capelli ai bambini che fanno chemioterapia

La generosità non ha etÃ

Cirò Marina,

venerdì 24 Gennaio 2020.

Protagonista è una bambina di soli 8 anni, di Cirò Marina, si chiama Giodi Trifirò, frequenta la 3^D dell’edificio Ferrari.

Ha deciso di donare i suoi splendidi capelli all’associazione Tricostarc di Roma, per far realizzare delle parrucche per i bambini che fanno chemioterapia.

L’Hair Stylist Anna Pirito del salone Ideal Donna, si è resa disponibile con entusiasmo affiancando Giodi in questo percorso.







