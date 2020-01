Sabato 25 gennaio è la Giornata di mobilitazione internazionale per la pace, a Cirò Marina sessione didattica al Polo D’Infanzia “Baby Kinder Park”

Il movimento pacifista italiano, con l’appello ‘Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!’ invita e chiama tutti a mobilitarsi

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 24 Gennaio 2020.

Domani, sabato 25 gennaio, è la Giornata di mobilitazione internazionale per la pace, contro le guerre e le dittature a fianco dei popoli in lotta per i propri diritti. Il movimento pacifista italiano, con l’appello ‘Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!’ invita e chiama tutti a mobilitarsi, ognuno nella propria città , scuola, associazione o altro, per dare visibilità e sostegno all’importante impegno civile, sociale ma, soprattutto, educativo e pacifista. A Cirò Marina, aderendo come da anni all’importante tema della Pace, avendo partecipato in più edizioni all’annuale marcia della Pace di Assisi, Il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park ha sottoscritto la sua adesione. Insieme al Polo D’Infanzia, la Cooperativa sociale I Tre Melograni, gli scaut della FIS Raider e la direzione provinciale di Special Olympics Italia.

Per la giornata di domani, sabato 25, Il Polo D’Infanzia “Baby Kinder Park”, scuola paritaria, non potendo svolgere manifestazioni all’aperto a causa delle concomitanti elezioni Regionali, ha programmato una sessione didattica con letture di poesie e racconti a tema; laboratorio di pittura con il coinvolgimento dei genitori e famiglie. Al termine sarà distribuito un gadget come segnalibro con il logo “Mai più guerre…… accendiamo la Pace”. Uniti dallo stesso obiettivo, l’Associazione Il Barrio di Crotone che parteciperà alla mobilitazione attraverso un crossover dei due programmi – radiofonici del venerdì di Radio Barrio. Due speciali di “Un divano x 2” e Nonostante tutto resistiamo, con ospiti ed approfondimenti sui temi della pace internazionale, della situazione geopolitica in particolare del medio Oriente e del ruolo degli organismi internazionali. “Un impegno per una società che veda la tolleranza, la fratellanza, l’impegno civile partecipato, l’inclusione, l’educazione alla pace, bussola dell’attività educativa che il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park e tanti altri soggetti del terzo settore e non solo, vogliono testimoniare e perseguire per una mondo solidale” come ci ha dichiarato la Dirigente del Polo D’Infanzia, oltre che presidente del CSV Aurora di Crotone, Lucia Sacco.







