CirÃ² Marina, ecco gli Scrutatori per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020

Cirò Marina, ecco gli Scrutatori per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020

Nominati 56 scrutatori scelti per le 14 sezioni

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 25 Gennaio 2020.

Nominati gli Scrutatori per le elezioni regionali per domani domenica 26 gennaio 2020. In totale sono 56 gli Scrutatori scelti per le 14 sezioni.

Il 2 gennaio, si è riunita la Commissione elettorale comunale costituita dai Commissari straordinari, dott. Francesco Zito e il dott. Gianfranco Ielo, assisstita dal dott. Nicodemo Tavernese come Segretario verbalizzante.

La nomina degli Scrutatori, per come è disciplinata dalla legge vigente in materia, è rimessa alla volontà dei membri della commissione, i quali, all’unanimità hanno espresso volontà di procedere al sorteggio. Una scelta basata sul principio dell’equità e della pari opportunità , garantita dal sorteggio tra cittadini iscritti all’albo comunale.







