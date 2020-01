Raffaello Zucco ai Campionati Italiani di Pasticceria tra i 150 per un posto ai Mondiali del 2021

Ancora traguardi per il pasticcere Raffaello Zucco, 45enne di Cirò Marina

La Redazione

Carrara,

sabato 25 Gennaio 2020.

Ancora traguardi per il pasticcere Raffaello Zucco, 45enne di Cirò Marina, titolare della Pasticceria Raffaello, dopo vari corsi di formazione e varie competizioni nazionali ed internazionali, partecipa ai Campionati Italiani di Pasticceria Gelateria, Cioccolateria e Cake Design dell’1 e il 2 marzo, alla Fiera del Tirreno CT di Carrara (Ms).

Raffaello tra i 150 pasticceri provenienti da tutte le regioni d’Italia pronti a darsi battaglia i Campionati Italiani, organizzati dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria e arrivati quest’anno alla quarta edizione.

In palio la possibilità di rappresentare l’Italia ai Mondiali di Pasticceria del 2021 a Milano.

I vincitori assoluti delle tre categorie della sfida di Pasticceria e il vincitore assoluto di Cake Design rappresenteranno l’Italia nel World Trophy of Pastry, Icecream and Chocolate che si terrà a Milano nell’autunno del 2021.







© RIPRODUZIONE RISERVATA