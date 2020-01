Calcio, Serie B: Crotone vs Spezia 1-2

RETI: 34’ Nzola (S), 47’ Maxi Lopez (C) su rigore, 78’ Ragusa (S)

La Redazione

Crotone,

domenica 26 Gennaio 2020.

CROTONE: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata (77’ Nalini), Mazzotta (77’ Mustacchio); Messias, Simy (46’ Maxi Lopez). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Rutten, Bellodi, Cuomo, Spolli, Curado, Gomelt, Zak. All. Stroppa

SPEZIA: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore (73’ Acampora), Ricci M., Mora; Ragusa (91’ Galabinov), Nzola, (67’ F. Ricci), Gyasi. A disp: Krapikas (GK), Barone (GK), Vignali, Terzi, Ramos, Bartolomei, Mastinu, Delano, Gudjohnsen. All. Italiano

Arbitro: Serra di Torino

AMMONITI: Simy (C), M. Ricci (S), Gyasi (S), Mora (S), Golemic (C), Messias (C)

Note: espulso dopo il triplice fischio finale Messias (C)







