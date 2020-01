Cotronei: Sorpreso a smaltire illegalmente materiale eternit contenente “amianto”

La Redazione

Cotronei,

domenica 26 Gennaio 2020.

I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’A.G. un 67enne del luogo, amministratore di una ex società cooperativa agricola, poiché sorpreso in località “Prato” a riempire i pozzetti utilizzati per lo scolo delle acque reflue di eternit contenente “amianto”, appartenenti al disfacimento del tetto di copertura dell’azienda. L’area in questione e i capannoni sono stati posti a sequestro.







