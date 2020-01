Enzo Renda è campione italiano a squadra di “caccia alla volpe”

Il 1° Campionato Italiano di Caccia alla volpe è stato organizzato dalla Libera Caccia Nazionale in stretta collaborazione con la segreteria Provinciale di KR ANLC

Cirò Marina,

lunedì 27 Gennaio 2020.

Grande entusiasmo per l’ottima riuscita del 1° Campionato Italiano su Volpe con Prelievo del Selvatico. Un ringraziamento a tutti i volontari della Provincia di Crotone che, ci hanno permesso di ispezionare la localitĂ con buona presenza di selvatici diretto dal Dott. Giuseppe Mancuso. -afferma l’Arch. Renda Presidente provinciale della Libera Caccia.- La giuria formata da esperti nel settore caccia, Nuccio Valentini, Ing. Salvatore Chiarello, Angelo Pugliese, Giuseppe Battafarano, Roberto Ceci, Italo Palarchio, Giacinto Caligiuri. Gradita la presenza del prof. Dario Plastina, coordinatore dei giudici regionali.

1° Campione Italiano Categoria Mute conduttore CAVALLO FRANCESCO

Punti 152,25 +20 bonus Prelievo con Gemma, Tor, Sara e Fiamma.Postaioli Luigi Parsi (deleg naz. cinofilia) , Vincenzo Renda il quale ha abbattuto la volpe di prima canna, Alfonso Valentini e Carboni Antonio.

2 ° CAMPISE GIOVANNI punti 145 con Vespa, Gemma, Red e Bacco.Postaioli Carlomagno Gianluigi, Simina Pantaleone e Zangari Donato.

3° ROTONDO LUIGI punti 120,5 con Lola, Rafele, Jack e LILLA.Postaioli Valentini Alfonso, Valentini Alfredo e Renda Francesco.

Categoria COPPIECampione Italiano LONETTO CARMINE punti 140 con Sara e Luna.Postaioli Pisani Vincenzo e Pisani Salvatore.

Categoria SINGOLOCampione italiano PISANI SALVATORE punti 166 + 20 Bonus Prelievo con Bruno del Tim Dei segugi del Tacina.

Premio speciale al dottor Giuseppe Mancuso in ricordo della manifestazione.Hanno presenziato alla manifestazione il Presidente Regionale ing.Francesco Felicetta, il componente dei Revisori dei conti Matteo Carnevale, arch. Enzo Renda Presidente Provinciale ANLC Crotone e il Presidente ATc KR 2 Renda Francesco, si ringraziano anche Group Marrazzo di Mesoraca e la Polizia Ambientale . Sono molto soddisfatto della manifestazione che ho vissuto in prima persona come. postaiolo. Ringrazio tutti X l’ospitalitĂ che abbiamo avuto Un Arrivederci a Dicembre 2020 x la seconda Edizione organizzata e diretta dalla libera caccia sempre nella nostra Provincia.

E’ quanto comunica il l’Arch. Vincenzo Renda, Presidente provinciale della Libera Caccia.

