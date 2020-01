Nuova aiuola completata da “Città Pulita” all’interno dell’Area Portuale di Cirò Marina

Nuova aiuola completata da “CittĂ Pulita” all’interno dell’Area Portuale di Cirò Marina

L’associazione Città Pulita ancora attiva in favore del decoro urbano con il coinvolgimento di cittadini e imprenditori

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 27 Gennaio 2020.

Non si fermano gli interventi per il miglioramento del decoro urbano da parte dell’associazione Città Pulita che ha completato una nuova aiuola all’interno dell’area portuale.

Questo spazio verde giĂ oggetto, nei mesi scorsi, di diverse attivitĂ di piantumazione di varie specie ornamentali, donate da vari cittadini, ora ha un nuovo tipo di aiuola pensato per dare un tocco di novitĂ .

Tre cerchi, che si intersecano tra di loro, realizzati con 350 paletti di legno di castagno, sono stati abbelliti con nuove piante grasse, pietre e ciottoli.

Il completamento dell’opera, avvenuto in varie fasi successive, è stato possibile grazie al coinvolgimento di numerosi cittadini e imprenditori che, spontaneamente e su richiesta, hanno offerto i materiali necessari.

In particolare l’associazione vuole ringraziare: Maria Messina, per le piante e le anfore; Francesco Affatato, per i paletti in legno; Serafina Sammarco per la ghiaia; Luca Adorisio, per il terriccio agricolo; Demo Potrone, per il plexiglass; Enzo Funaro, per il telo antiradice; De Simone Cataldo per il ciottolo bianco.

L’ultima fase degli interventi è stata completata in stretta collaborazione con i ragazzi del Cast, di Golino Cataldo, sempre pronti ad aiutare l’associazione Città Pulita e non nuovi a queste iniziative. In particolare hanno preso parte ai lavori: Angelo Muraca, Angelo Monteleone, Massimiliano Paduano e Salvatore Russo, capeggiati da Lucio Lombardi, che ha anche tagliato i paletti, per poter realizzare i cerchi, nella falegnameria dello stesso Cast, messa a disposizione da Cataldo Golino.

Un ringraziamento a tutti loro per il prezioso contributo.

Una collaborazione che è iniziata un paio di anni fa e che continua e continuerà ancora a fare il bene della nostra città , è quanto ci fa sapere il direttivo di Città Pulita.

L’associazione ringrazia anche l’amministrazione comunale per la fiducia accordata.

I soci di CittĂ Pulita ci comunicano che nuove iniziative sono in corso per il bene della nostra comunitĂ , con una sempre piĂą crescente interazione tra cittadini, imprenditori e amministrazione comunale.

Una sinergia proficua e concreta, capace di ottenere risultati utili al decoro urbano.

Il tutto a costo zero per il Bilancio dell’ente comunale.

Il Presidente dell’associazione, Francesco De Simone, vuole ringraziare tutti i soci che, in maniera corale e con grande senso di sacrificio e appartenenza, da sei anni, si battono per rendere questa nostra cittadina un posto migliore, collaborando con l’apparato pubblico, senza chiedere nulla in cambio.

Lo stesso Presidente precisa, altresì, che opere così elaborate sono possibili soprattutto grazie alla possibilità di utilizzare attrezzature, furgoni ed escavatori in maniera del tutto gratuita, messi a disposizione dai vari imprenditori che sono componenti della stessa associazione.

Vogliamo ricordare i soci di Città Pulita che, oramai da diversi anni, si adoperano, in vario modo, per il bene comune: Cesare Filippelli, Gianni De Simone, Nino Trifirò, Mario Campanile, Simone Belcastro, Luigi Coppola, Francesco De Simone, Fuscaldo Leonardo, Fortunato Strumbo, Nicodemo Fuscaldo, Gino Cirantineo, Marco De franco, Rosario Gangale, Angelo Mazzacane, Nicodemo Lettieri, Tonino Benevento, Mario Filippelli, Gianni Notaro, Marco Martino, Matteo Fiore, Gianfranco Carfora, Pasquale Carfora, Salvatore Capoano, Quintino Tangari, Enzo Fuscaldo.







