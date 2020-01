“Passeggiata in bici” dedicata a Cataldo Ippolito

L’evento è stato organizzato dall’Asd Cirò Mountaibike

Cirò Marina,

lunedì 27 Gennaio 2020.

Domenica 26 gennaio 2020 si è tenuta a Cirò Marina una passeggiata cicloturistica non agonistica aperta a tutti, memorial “Cataldo Ippolito”.

L’evento è stato organizzato dall’Asd Cirò Mountaibike. Hanno preso parte alla gara tante associazioni della Calabria, -ci riferisce il presidente Catullo Cataldo Mazzone- abbiamo fatto lo stesso percorso dove lui è deceduto, partenza da piazza Diaz fino a Melissa, tra percorsi di fuoristrada attraversando la fiumara, poi a Melissa dove lui ha avuto l’incidente, mettendo una croce a simbolo nel punto esatto in cui si verificò l’incidente, siamo ritornati alla fiumara e poi proseguire per Piazza Diaz, dove ad accoglierci c’era il prete che ha fatto una piccola benedizione a tutti.

Il presidente Mazzone, ringrazia le aziende che hanno contribuito all’evento, Librandi, Brigante, Ippolito 1845, De Mare, Skizzo, Siena Sport, Lido Malibu, Cicli Sapia, Bar La Fenice, Bar Santa Lucia, Panificio Greco, la sorella è la famiglia di Cataldo Ippolito.

L'articolo dell'incidente: Ciro' Marina, muore 40enne cadendo dalla bici







