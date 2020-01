Cirò Marina: Nuovi giovani si avvicinano al mondo dell’ornitologia

La stazione di inanellamento a scopo scientifico degli uccelli di Punta Alice, ospita sempre di piĂą giovani che si avvicinano per la prima volta alla natura

Cirò Marina,

martedì 28 Gennaio 2020.

Questa volta è toccato al giovanissimo Davide Trifini. Davide, seguendo le orme di Giuseppe Candelise che, da diversi mesi nel tempo libero, segue tutte le attività di ricerca e monitoraggio sugli uccelli in Calabria, si sta appassionando sempre di più. I ragazzi che si avvicinano a queste attività , scoprono un mondo nuovo e affascinante pieno di sorprese, conoscere la biologia degli uccelli, le rotte migratorie e le zone di svernamento e nidificazione li rende felici.

La presenza di una famiglia di Tedeschi che, ha deciso di ritornare dopo nove anni per trascorrere l’inverno in camper a Punta Alice, ha reso le attività di inanellamento molto più interessanti. Rendere l’area di Punta Alice attrezzata per chi pratica un turismo a stretto contatto con la natura e in totale libertà , dovrebbe essere l’obbiettivo per la prossima amministrazione comunale. La tutela degli spazi verdi oggi sempre più rari, dovrà essere la priorità per chi decide di gestire il proprio territorio.







