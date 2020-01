Concluso a Crotone il primo contest fotografico “La casa che vorrei”

Il contest è stato indetto dalla Pulvirenti Home Living, il cui nei mesi di novembre e dicembre, si è trasformato in un vero proprio set fotografico

La Redazione

,

martedì 28 Gennaio 2020.

n.3 di Paolo La Terza

Si è concluso giorno 17 gennaio 2020, il primo contest fotografico “La casa che vorrei”, indetto dalla Pulvirenti Home Living il cui show room, nei mesi di novembre e dicembre, si è trasformato in un vero proprio set fotografico.

Ogni partecipante fotografo, scegliendo un ‘ambientazione, con l’ausilio di giovani modelle e modelli, ha dato vita ad uno scatto originale e divertente.

Hanno partecipato i fotografi, Fabrizio Carbone, Paolo Laterza, Arelys Marino, Danilo Riolo, Giovanna Semerano, Salvatore Scida, Erika Ursini con Antonio Luzzaro che hanno interpretato la casa in maniera veramente “geniale”.

La giuria composta da Roberto Carta (fotografo), Mimmo Gagliardi (fotografo), Diego Murano (fotografo e grafico pubblicitario) e da Alessia, Gianluca e Fabrizio Pulvirenti, ha avuto non poche difficoltà a decretare il vincitore.

I criteri sui quali le opere dei vari fotografi, si basavano su – qualità della foto – Set fotografico – Creatività – Arte nella foto.

Ogni giudice ha dato un voto da uno a dieci, su ognuno di questi criteri.

Il 10% dei like presi dalle foto pubblicate sulla pag fb di “PulvirentiHomeLiving” è stato il settimo giudice, che non ha fatto altro, comunque, che confermare il giudizio già espresso dai giudici.

Dopo le giornate dedicate al teatro, (con piccole rappresentazioni teatrali all’interno dello show room) alla pittura (con la recente mostra di pittura , di bravissimi artisti di Crotone e dintorni), PulvirentiHomeLiving, ci ha regalato un’altra giornata dedicata alla foto artistica.

La serata finale, con tanti ospiti, si è conclusa con un brindisi al vincitore.

La foto vincitrice è la n.3 di Paolo La Terza con la foto della modella Alessandra Angotti sospesa nello spazio

La seconda è la n.6 di Erika Ursini (i bambini)

La terza è la n.1 di Fabrizio Carbone con altre due bellissime foto.

Le altre,una foto della serata, ed il vincitore con la sua modella

Altri partecipanti:

Giovanna Semerano di Cirò Marina

Salvatore Scida

Arelys Marino

Danilo Riolo

Tutte le foto partecipanti sono state racchiuse in uno splendido calendario.

n.6 di Erika Ursini

n.1 di Fabrizio Carbone











© RIPRODUZIONE RISERVATA