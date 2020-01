Giornata di orientamento in uscita per gli alunni dell’IIS Cariati

Il 21 Gennaio, gli alunni delle classi IV e V dell’Istituto d’Istruzione Superiore, guidato dalla Dirigente Scolastica Sara Giulia Aiello

Cariati,

martedì 28 Gennaio 2020.

Il 21 Gennaio, gli alunni delle classi IV e V dell’Istituto d’Istruzione Superiore, guidato dalla Dirigente Scolastica Sara Giulia Aiello, hanno partecipato alla Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori,provenienti da tutta la Calabria.

Gli allievi, accompagnati dalle prof.sse tutors del progetto Romanello e Urso e dai docenti Aiello, Boccuti,Carbone, Funari, Ientile, Parrila, Pingitore, Prantera e Ruffo, hanno visitato il padiglione realizzato in collaborazione con l’Associazione Aster, presso il quale sono stati allestiti gli stand di atenei e di vari Istituti di formazione italiani. Per gli studenti delle classi terminali che cominciano a porsi domande sul proprio futuro – dice la DS Aiello – “questa esperienza rappresenta un’occasione unica per conoscere direttamente le piĂą importanti Istituzioni legate al mondo della formazione e per entrare in contatto diretto con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale e con i principali atenei italiani ed estere nonchĂ© con le piĂą prestigiose realtĂ di formazione superiore e professionale”.

Inoltre per la Dirigente dell’IIS CARIATI, la giornata ad OrientaCalabria “ ha offerto agli allievi, importanti spunti di riflessione per una personale interiorizzazione, dalla quale poi scaturirà la scelta degli studi e delle occupazioni da intraprendere al termine delle scuole superiori”. Scelta che, “se fatta con coscienza e in maniera consapevole”, sottolineano le docenti tutors del progetto,“sarà determinante per ottenere successi futuri”.

Per le classi IV,inoltre sono stati previsti dei workshop di alternanza scuola-lavoro. Tra gli stand piĂą visitati dagli alunni dell’IIS di Cariati quelli della facoltĂ di medicina, dove alcuni di loro si sono cimentati nella simulazione del test d’ingresso, dello IED (Istituto Europeo del Design), dell’Accademia del lusso, del Firenze Comics Art, senza dimenticare gli stand dei Carabinieri, con una sezione dedicata alla tutela della biodiversitĂ e della Polizia di Stato, la cui attrazione principale è stata il cane pastore tedesco Perseo. Molto soddisfatti anche i docenti che hanno accompagnato il numeroso gruppo.

Dunque un valido e imprescindibile momento di orientamento, di formazione per gli studenti dell’IIS CARIATI che sono rimasti affascinati da questa esperienza che ha rappresentato per loro un contributo concreto per una progettazione mirata e consapevole del proprio futuro scolastico, universitario e professionale.

prof.ssa Concetta Cosentino







