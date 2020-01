Il “Centro Taekwondo Demo” di Cirò Marina trionfa a Sorrento

Il 25/26 gennaio 2020 si è svolto a Sorrento il Trofeo Internazionale di Taekwondo organizzato dal Song Moo Kwan Italia

Sorrento,

martedì 28 Gennaio 2020.

Due giorni di gara molto intensi a cui hanno preso parte club nazionali e europei ( Irlanda, Spagna e Regno Unito ).

I ragazzi del Maestro Demo Malena hanno centrato il loro obiettivo già nella prima giornata di gara nel settore delle forme, che grazie alla loro grinta e tenacia sono riusciti ad ottenere risultati eccezionali portando il CENTRO TAEKWONDO DEMO a raggiungere il podio più alto classificandosi come 1° società su 32 …

Il Maestro Demo partecipa il 25 gennaio nel settore delle forme con ben 16 atleti: Trovato Melania, Trovato Alessia, De fine Giada, La Placa Martina, Mingrone Andrea, Russo Antonio, Maiorano Leonardo , Arena Umberto, Facino Pierfrancesco, Facino Ludovica, Fratarcangeli Iside, Siciliani Lucia, Atanasov Ivo, Scilanga Domenico, Barone Giacinto, Abbruzzese Paolo.

Un’ altra grande soddisfazione per il Maestro Demo arriva anche nella seconda giornata di gara il 26 gennaio nel settore del combattimento dove prendono parte 7 atleti del CENTRO TAEKWONDO DEMO. Troviamo : Trovato Melania che disputa ben tre incontri di cui due vinti per KO e superiorità tecnica. Oltre a Melania abbiamo tra gli altleti anche Mingrone Andrea 1° classificato, Trovato Alessia 3° classificata, Maiorano Leonardo 2°classificato, Russo Antonio 3° classificato, Facino Pierfrancesco, di soli 6 anni, 3° classificato e Atanasov Ivo.

Sono 50 anni che il Maestro Demo Malena dedica la sua vita alle arti marziali, continuando nel tempo a sfornare campioni e grandi soddisfazioni . Inoltre la sua professionalità e la sua passione per questa nobile arte hanno sempre trasmesso emozioni portando i suoi atleti a vincere, come è accaduto a Sorrento che dopo due giornate impegnative i ragazzi sono stati ripagati dei loro sacrifici.

Melania Trovato







