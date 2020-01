Karate: Greco ed Arditi dell’AKC al Corso per Educatore Sportivo Scolastico

L’introduzione della figura di Educatore Sportivo Scolastico rientra nel percorso avviato negli ultimi anni dalla Federazione Fijlkam

La Redazione

crotone,

martedì 28 Gennaio 2020.

L’ASD Accademia Karate Crotone sarà presente con i Tecnici Fabio Greco ed Angelo Arditi al Corso per Educatore Sportivo Scolastico che si svolgerà presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” a Reggio Calabria nei giorni 24-25-26 gennaio 2020.

L’introduzione della figura di Educatore Sportivo Scolastico rientra nel percorso avviato negli ultimi anni dalla Federazione Fijlkam ed è volto ad elevare gli standard qualitativi degli interventi realizzati in ambito scolastico per renderli più conformi ai criteri e requisiti individuati da MIUR, CONI e CIP. Inoltre, l’Educatore

Sportivo Scolastico avrĂ il compito di promuovere i valori connessi alle discipline Fijlkam, sottolineando

l’impatto positivo che esse possono avere sulla vita sociale e sull’educazione di ragazzi e ragazze.

Docenti saranno il Prof. Roberto Tasciotti ed il Prof. Mauro Simonetti.

La finalità del Corso è quella di coniugare gli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica con i

fondamentali degli sport federali, fornendo ai partecipanti: competenze comunicative e conoscenze specifiche utili per rapportarsi alle Istituzioni Scolastiche; competenze motorie previste per la fascia di etĂ della scuola primaria (6-10 anni). Temi del corso sono: La visione e la missione della FIJLKAM e le competenze richieste all’Educatore Sportivo Scolastico; Le questioni della scuola italiana e le problematiche nella fascia 6 – 10 anni; Gli obiettivi didattico educativi del corpo e movimento nella scuola dell’infanzia; Gli obiettivi didattico educativi dell’ educazione fisica nella scuola primaria; La comunicazione efficace nella gestione dell’ora di lezione; Aspetti metodologico didattici. Dal M° Enzo Migliarese e dall’intero Consiglio Direttivo dell’AKC giungono i migliori auguri di buon lavoro ai due Tecnici crotonesi Fabio Greco ed Angelo Arditi per questa altra ennesima avventura che porterĂ lustro all’intera comunitĂ del karate.







© RIPRODUZIONE RISERVATA