Umbriatico Borgo della Salute e della Transumanza, mercoledì 29 gennaio la cerimonia di ufficializzazione

I Borghi della Salute rappresentano un’opportunità per tutelare, salvaguardare e custodire il patrimonio più nobile che ci appartiene: La Salute

La Redazione

Umbriatico,

martedì 28 Gennaio 2020.

Mercoledì 29 Gennaio alle ore 16,00 presso la sala consiliare si terrà la cerimonia di ufficializzazione della adesione del comune di Umbriatico alla rete dei Borghi della Salute. Nell’ambito della manifestazione si terrà il convegno dal titolo Umbriatico Borgo della Salute, Umbriatico Borgo della Transumanza, Umbriatico=Borgo del Benessere. Interverranno il Sindaco Pietro Greco, Natale Carvello Presidente del Gal Kroton, Antonio D’Antonio Medico e Referente per il Comune di Umbriatico, Nicola Di Niro Comitato Promotore Transumanza, Marco Tagliaferri Presidente Nazionale Associazione Borghi della Salute. I Borghi della Salute rappresentano un’opportunità per tutelare, salvaguardare e custodire il patrimonio più nobile che ci appartiene: La Salute. Missione dei Borghi è promuovere il Ben-essere, le buone pratiche, in sintesi migliorare la qualità della vita, si tratta di dare valore ai comportamenti sani e giusti per avviare una nuova cultura della salute in grado di rendere ogni persona soggetto e protagonista del proprio Benessere. Per cui i BORGHI DELLA SALUTE diventano una opportunità per enti pubblici e anche privati e per tutte le aziende che desiderano entrare a far parte di una Rete di Presenze per custodire e migliorare il più nobile patrimonio che ci appartiene…… LA SALUTE.







