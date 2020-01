Elezioni regionali in archivio, Pino dell’Aquila (Pd) guarda ai prossimi appuntamenti elettorali di Crotone e Cirò

“Occorre consolidare l’alleanza del centrosinistra e allargare ad altri settori”

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 29 Gennaio 2020.

Marina

Pino Dell’Aquila presidente facente funzioni della provincia

“Il

risultato delle elezioni regionali in Calabria non è da considerare negativo in

senso generale per quanto riguarda il consenso alla coalizione di

centrosinistra, pur con il rammarico per la mancata elezione del candidato

presidente Pippo Callipo”. Così Pino dell’Aquila dopo le elezioni regionali.

Archiviato l’impegno elettorale della Regione, già sono pronti altri importanti

appuntamenti elettorali nel territorio crotonese. In primis l’elezione del

presidente dell’Ente intermedio di cui Pino Dell’Aquila è il presidente facente

funzioni.

Presidente Dell’Aquila, a breve si

dovrĂ votare per il presidente della Provincia ma a queste elezioni non

parteciperanno i candidati del Comune capoluogo perché commissariato, non è

un’anomalia?

“Assolutamente

sì! E’ un chiaro vizio di forma di questa legge elettorale provinciale che non

rispetta la democrazia territoriale a proposito delle elezioni del presidente

della provincia. Si elegge il Presidente della Provincia senza i voti del 50%

degli aventi diritto. A conti fatti il metodo “D’Hondt” si applicherà soltanto sul 49,5% non

partecipando al voto i Comuni di Crotone, Cirò Marina, Strongoli, Casabona,

Crucoli. Realtà locali importanti che renderanno l’elezione del presidente

anomala elettoralmente”

Sarebbe il caso di rinviare l’elezione

del Presidente?

“A

tal proposito abbiamo chiesto un parere al Ministero (dicembre 2019) se era il caso di votare dopo le

Amministrative. Ad oggi (29 gennaio 2020) ancora nessuna risposta. Per

decadenza dei termini di legge abbiamo dovuto convocare le elezioni. A metĂ febbraio

si presenteranno le candidature per poi votare il due marzo escludendo, come detto,

il 50% del territorio”.

Le liste che si sono presentate

assieme per sostenere Pippo Callipo alle ultime elezioni regionali, rimarranno

alleati per eleggere il presidente della Provincia e successivamente alleati alle

elezioni amministrative?

“Le

ultime elezioni regionali lanciano un punto di riflessione. Il Pd è primo

partito in Calabria anche per i voti della Lista “Democratici Progressisti” che

comprendeva candidati del Pd in altre aree della Regione oltre a quella di Centro.

Sommando questi voti si arriva oltre il 22%. Non basta per ritenersi

soddisfatti, occorre allargarsi verso altri settori per tessere nuove alleanze”.

Appare, quindi, scontata

un’alleanza tra il Pd e Dp sul territorio in previsione delle prossime

consultazioni elettorali?

Davanti

c’è un solo percorso: sederci tutti attorno ad un tavolo serenamente, ritrovare

quell’unità più volte messa in discussione sui temi che riguardano la città di

Crotone ed altri paesi dove si dovrà votare”.

La sua candidatura a Sindaco di

Cirò Marina ormai sembra essere scontata, quindi continuerà a tessere la tela

dell’unificazione tra Pd e Dp con maggiore impegno?

“Si

lo sono, il quindici febbraio farò la presentazione ufficiale a Cirò Marina. Ed

a proposito di queste elezioni sto ragionando su un’apertura anche alla societĂ

civile, alle forze e ai movimenti che vogliono intraprendere insieme con me il

discorso per un’alleanza nel bene comune dei nostri cittadini. Un progetto di

totale e profondo rinnovamento, non anagrafico ma di metodi: Professionisti al

servizio della collettivitĂ per aiutare a snellire la burocrazia

amministrativa. Mi auguro che la stessa cosa possa verificarsi a Crotone”.

PiĂą nel dettaglio cosa si dovrebbe

fare a Crotone in occasione delle prossime amministrative?

“Occorre

partire da tre risultati favorevoli: un’ottima affermazione dei candidati di

Crotone del Pd; un’ottima affermazione della consigliera regionale uscente,

Flora Sculco, e il risultato di elettorale di una forza civica rappresentata

dall’ing. Enzo Voce che, a mio avviso, bisognerebbe tenere in considerazione.

Con queste persone i responsabili del Pd dovrebbero parlare nell’immediato

perché sono figure spendibili in futuro. Ciò si deve fare per renderci

competitivi e battere le destre a Crotone ed in provincia. Occorre stare al

fianco del Popolo e non ai soliti noti. L’ing. Enzo Voce ha dato dimostrazione

di un’apertura alla società civile ed è stato premiato da questo settore”.

Avete mandato dei segnali a tal

proposito all’indirizzo di Voce?

“Personalmente

non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, spero di farlo presto. Di sicuro

so che qualcuno ci sta lavorando per incontrarlo”.







