Il cavaliere spagnolo Vincenzo De Leo in classifica dei talenti calabresi

De Leo: “Sono fiero di essere arrivato a questo punto e soprattutto voglio continuare a crescere”

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 29 Gennaio 2020.

Tutti sappiamo chi è il giovane Vincenzo De Leo, oramai conosciuto per il suo lavoro con i cavalli spagnoli e per la sua passione verso questi meravigliosi animali. Il mio cammino è iniziato sin da piccolo e tra alti e bassi -afferma De Leo- sono qui arrivato a questo punto perché non ho mai perso la forza di continuare, ed alla fine stanno arrivando i risultati che sognavo.

De Leo, pratica monta spagnola ed è gestore di un Centro Ippico, dove si svolgono lezioni di Equitazione, addestramento Cavalli e tanti altri lavori riguardanti il mondo equestre spagnolo e italiano.

Per me il benessere del cavallo e la giusta equitazione sono alla base di tutto.

-conclude De Leo- Continuerò a scalare la mia vetta per ottenere risultati sempre più soddisfacenti, ora sono ad un buon punto e non resta che dire che ne sono veramente fiero del mio lavoro ma, soprattutto della giusta equitazione che, ogni giorno cerco di far crescere nel mio paese e nella Calabria.







