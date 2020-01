Calcio, Serie B: il Crotone acquisisce lâ€™attaccante Samuel Armenteros

Calcio, Serie B: il Crotone acquisisce l’attaccante Samuel Armenteros

Attaccante di origine cubana ma di nazionalità svedese, Armenteros ha giocato in Olanda, in Belgio, in Azerbaijan e negli Usa

Crotone,

giovedì 30 Gennaio 2020.

Il

Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal

Benevento Calcio le prestazioni sportive del calciatore Kristian Samuel

Armenteros Nunez Jansson.

Attaccante

di origine cubana ma di nazionalità svedese, Armenteros ha giocato in Olanda,

in Belgio, in Azerbaijan e negli Usa.

Prima di approdare al Benevento, nell’estate 2017, ha indossato la

maglia dell’Heracles Almelo in Eredivise (Serie A olandese) mettendo a segno

ben 19 gol. Dopo il prestito al Portland Timbers nella Mls americana,

l’attaccante ha fatto ritorno al Benevento e nell’anno solare da poco finito ha

totalizzato 25 presenze e 6 reti in cadetteria.

Armenteros

può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore fisico, molto tecnico

ed ha un gran senso del gol. Nel suo curriculum vanta due campionati belga e un

campionato azero, una Coppa d’Olanda, 2 presenze ed un gol con la nazionale

svedese e 8 gettoni in Europa League.

Adesso

è pronto per una nuova ed emozionante avventura con la casacca pitagorica.

Benvenuto,

Armenteros!







