Coronavirus: 7mila passeggeri ancora bloccati sulla Nave da Crociera, due cirotani a bordo. Video di Vincenzo e Rita

A bordo della Costa Smeralda tra le 7 mila persone si trovano a bordo Vincenzo e Rita di Cirò

Civitavecchia,

giovedì 30 Gennaio 2020.

7mila persone, tra passeggeri ed equipaggio, bloccate a bordo, per un caso sospetto di coronavirus. Il sindaco di Civitavecchia si oppone allo sbarco dei passeggeri.

Marito e moglie, provenienti da Macao, saliti a Savona alcuni giorni fa, erano arrivati in Italia a Malpensa il 25 gennaio, erano stati messi in isolamento nell’ospedale di bordo. Solo la donna, di 54 anni, presentava febbre e problemi respiratori. L’uomo invece non aveva manifestato sintomi, ma era stato ugualmente messo in isolamento visti i rapporti stretti con la moglie.

Gli esami effettuati sui due casi sospetti di coronavirus sono negativi.

I due cirotani, Vincenzo e Rita di Cirò, dopo la loro attività di animazione durante il periodo natalizio, si sono concessi una vacanza su una nave da crociera sulla Costa Smeralda. Hanno avuto la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato.







