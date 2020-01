Giorni molto impegnativi per la Provolley Crotone

La Provolley impegnata sia in campionato che in Coppa Calabria

La Redazione

Crotone,

giovedì 30 Gennaio 2020.

Sono stati giorni molto impegnativi per la Provolley Crotone, impegnata sia in campionato che in Coppa Calabria. Le buone notizie arrivano da quest’ultima competizione, dove i pitagorici sono riusciti a imporsi in trasferta nella gara di andata dei quarti di finale. Celico e i suoi ragazzi hanno fatto visita alla Volo Virtus di Lamezia Terme, giocando un’ottima gara e aggiudicandosi il primo atto di una sfida che però ancora non può essere considerata vinta. I pitagorici hanno avuto un ottimo avvio, portandosi subito sul due a zero per poi subire il ritorno degli avversari. Nel quarto set però la Provolley ha iniziato a ritrovare il ritmo e continuitĂ nelle proprie giocate, portando a casa la gara con il risultato di 3-1. Non è però andata bene qualche giorno prima nella sfida di campionato contro la Prodet Cetraro, seconda forza del torneo che non ha lasciato scampo ai biancazzurri crotonesi. Rispettato in pieno il pronostico per una squadra che mira al salto di categoria, poco ha potuto Crotone che era giĂ proiettato verso la gara di Coppa Calabria, competizione che rimane uno degli obiettivi primari della stagione. “Siamo soddisfatti di come siano andate le cose nella gara contro la Volo Virtus – commenta Salvatore Celico – anche se avremmo dovuto fare qualcosa in piĂą con Cetraro, che rimane comunque una squadra fortissima. Siamo nel vivo della stagione e bisogna migliorare perchĂ© da questo momento in poi ogni gara è fondamentale per il nostro cammino”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA