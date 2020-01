Coronavirus: primo caso sospetto in Calabria, donna 36 enne tornata dalla Cina

Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria

Taurianova,

venerdì 31 Gennaio 2020.

C’é un caso sospetto di coronavirus in Calabria. Riguarda una donna di 36 anni che era tornata ieri dalla Cina facendo tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia, con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna, che vive a Roma insieme a due fratelli, si é sentita male mentre era a casa insieme ai figli, a Taurianova, nel reggino, manifestando i primi sintomi del sospetto virus con febbre e tosse. Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. (ansa)







