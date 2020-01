Regionali: Santacroce (FI) ringrazia gli elettori

La Redazione

Crotone,

venerdì 31 Gennaio 2020.

Il risultato emerso dalle urne non ha consentito a Santacroce di essere eletto per una manciata di voti ma ha sicuramente creato un nuovo personaggio sulla scena politica regionale. Quasi 5 mila voti distribuiti su tutto il collegio calabria centro con ben 34 comuni come primo eletto di forza italia e con quasi il 25% dei voti complessivi raccolti dal partito sono un biglietto da visita importante.

Record di consensi nella presila catanzarese con percentuali come quella di Albi dove da solo ha superato anche il 50% dei voti di preferenza.

Se a ciò si aggiunge che nella provincia di catanzaro, escludendo la città capoluogo, Santacroce ha preso addirittura più voti del pluriconsigliere Tallini, la dice lunga sulla qualità del risultato ottenuto. Finita la campagna elettorale è doveroso per me, afferma Santacroce, ringraziare quanti hanno creduto in questo progetto di rinnovamento sperando che il risultato sia utile per consentire a forza italia di rimettere le radici moderate e liberali che l’hanno contraddistinta negli anni novanta, restando lontani dalle logiche spartitorie e poco meritocratiche che l’hanno invece attanagliata negli ultimi anni provocando lo scollamento con gli elettori. Ora pensiamo a governare la calabria con il primo governatore donna della storia della nostra regione alla quale va il mio più sincero augurio di buon lavoro, sicuro che sarà ottimo interprete delle esigenze di tutti i calabresi che hanno bisogno di tornare a sperare.







